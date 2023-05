Bosch estima aumento da receitas entre 6% a 9% este ano

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Maio, 2023 • 13:02 Partilhar este artigo Facebook

As receitas da Bosch devem aumentar entre 6% a 9% este ano, depois de se terem situado em 88200 milhões de euros (97490 milhões de dólares) em 2022, revelou o grupo tecnológico alemão Bosch.

Apesar das perspetivas de crescimento da economia serem moderadas, a multinacional espera alcançar no final deste ano uma margem de lucro operacional de 5%, valor que se situa acima dos 4,3% atingidos no ano passado, refere o grupo empresarial em comunicado, adiantando que as previsões são suportadas pelo crescimento do negócio automóvel e dos sistemas de aquecimento.

A transformação dos sistemas de energia para proteger o clima está a "criar um potencial de negócio", disse o presidente executivo da Bosch, Stefan Hartung, realçando que as oportunidades de negócio "estão tanto na eletrificação dos automóveis" como nos "sistemas de aquecimento".

E prosseguiu: "O crescimento não é apenas na estrada, embora estejamos a ser bem-sucedidos nesta área".

O gestor referiu ainda que a Bosch quer "dar mais um passo" em direção ao seu objetivo de alcançar uma "margem de lucro operacional de longo prazo de pelo menos 7%".

A fabricante de componentes para automóveis e eletrodomésticos anunciou também que aumentou o lucro operacional para 3,8 mil milhões de euros em 2022, mais 18,7% que em 2021, num ano, que reputou de "difícil".

As vendas, por sua vez, situaram-se em 88,2 mil milhões de euros no ano passado, um acréscimo homólogo de 12% ou 9,4% após o ajustamento feito em relação à taxa de câmbio.

Além disso, a margem de lucro operacional sobre as vendas aumentou de 4% em 2021 para 4,3% no ano em análise.

O presidente executivo da Bosch, Stefan Hartung, afirmou na apresentação dos resultados financeiros que tanto o crescimento das vendas como a margem de lucro operacional "foram superiores ao esperado".

"Apesar do ambiente económico e social continuar a ser desafiante, queremos crescer mais rapidamente", salientou o gestor.

"Nos próximos anos, com taxas de inflação normais, pretendemos aumentar as vendas anuais em 6% a 8% e a margem em pelo menos 7%. O nosso objetivo é crescer em todas as regiões do mundo e estar entre os três principais fornecedores nos nossos mercados relevantes", adiantou o responsável.

No primeiro trimestre deste ano, o grupo Bosch aumentou as vendas em 3,5 %, especialmente na América do Norte (+18,1 %) e na Europa (7,7 %).

"Os primeiros meses mostraram que este ano financeiro também será desafiador", disse o administrador Financeiro, Markus Forschner.

Além disso, Forschner espera que os preços das matérias-primas e da energia, bem como a inflação, se mantenham elevados.

Para 2023, a Bosch espera que a produção económica mundial cresça apenas 1,7% e que, portanto, haja um "abrandamento significativo" em relação a 2022.