Bosch procura 50 engenheiros para Aveiro

Joana Lino é a nova diretora de recursos humanos da Bosch em Aveiro e vai supervisionar as novas contratações. © Direitos reservados

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2021 • 14:41

A Bosch vai contratar mais 50 engenheiros para a unidade de Aveiro. O grupo alemão pretende reforçar a equipa focada na área de engenharia mecânica para o desenvolvimento de bombas de calor e a indústria 4.0, segundo o comunicado feito esta segunda-feira.

Estas contratações, que vão decorrer até ao final deste ano, serão lideradas pela nova diretora de recursos humanos daquela unidade. Joana Lino assumiu o lugar no início deste ano. Licenciada em Psicologia Social, Comunitária e das Organizações pela Universidade do Minhospecialista, Joana Lino está na equipa de recursos humanos da Bosch desde 2007.

"O nosso objetivo é ter uma equipa de excelência para que consigamos posicionar a Bosch Aveiro como uma empresa reconhecida pelo seu centro de competências nestas áreas tecnológicas", refere a nova responsável, citada em comunicado de imprensa. Alguns das vagas já estão disponíveis através desta página.

A unidade da Bosch de Aveiro conta atualmente com cerca de 1250 funcionários. Este local tornou-se no centro de competências para aquecimento de água, um centro de engenharia de software para diferentes áreas de negócio do grupo e as atividades de produção de esquentadores e bombas de calor para a Europa e América do Norte.

Além de Aveiro, a Bosch conta com outras unidades em vários pontos do país, empregando mais de 6300 pessoas. Em Braga, funciona a unidade destinada a soluções de mobilidade; em Ovar, são produzidos sistemas de videovigilância e comunicação; em Lisboa, estão concentradas as atividades de vendas, marketing, contabilidade e comunicação.