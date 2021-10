Bosch procura 90 engenheiros para desenvolver condução autónoma em Braga

Bosch © D.R

José Varela Rodrigues 06 Outubro, 2021 • 14:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bosch procura 90 engenheiros com conhecimentos em software e hardware engineering, data science, deep learning, machine learning, inteligência artificial, sensor fusion, computer vision, para apoiar no desenvolvimento de solução de mobilidade e condução autónoma a partir da fábrica de Braga, foi esta quarta-feira anunciado. O processo de recrutamento inicia-se com um evento em Braga, entre os dias 12 e 13 de novembro. Todos os interessados devem inscrever-se no site da multinacional alemã, até 15 de outubro.

Em comunicado, a Bosch assume-se como uma software house especializada em mobilidade, muito graças ao trabalho desenvolvido pela Bosch Car Multimedia Portugal, instalada em Braga. Daí a vontade de reforçar equipas.

"Procuramos perfis altamente especializados e sobretudo candidatos que tenham vontade de vir trabalhar para dar resposta àquelas que são as capacidades exigidas para o futuro da mobilidade", sublinha a diretora de recursos humanos da Bosch Car Multimedia Portugal, Glória Araújo-Wörmann.

"A Bosch em Portugal está a dar um grande contributo para a condução autónoma do futuro a nível global e esse deve ser um desafio entusiasmante para quem se juntar a estas equipas", acrescenta.

Um dos objetivos da Bosch é apresentar soluções cada vez mais inovadoras na área da mobilidade, sendo estando este novo processo de recrutamento vocacionado para reforçar equipas "que têm vindo a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias para a mobilidade como sistemas LiDAR e sensores de condição de piso para a capacidade de perceção a 360º, sensor Automotive Precise Positioning para a capacidade de localização, sensores para a monitorização de condutor e passageiros no interior do veículo autónomo, sistemas de comunicações entre veículos e infraestruturas".