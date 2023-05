Queres salvar vidas? Bosch cria evento para contratar engenheiros para airbags e travões

Dinheiro Vivo 29 Maio, 2023 • 11:37 Partilhar este artigo Facebook

"Queres salvar vidas?". É esta a questão, em jeito de desafio, que a Bosch lança para promover o recrutamento de engenheiros para desenvolvimento de software para airbags e travões. Até ao final deste ano, a empresa que contratar 50 engenheiros.

Conforme refere a Bosch, em, comunicado, a tecnológica vai levar a cabo, no próximo dia 14, um evento de recrutamento, que vai acontecer no seu Centro de Investigação e Desenvolvimento em Braga.

A empresa explica que continua a à procura de talentos para reforçar as suas equipas em Braga, nomeadamente perfis especializados nas áreas de engenharia de sistemas de software embebido (embedded software) e engenharia eletrónica para integrarem a equipa de desenvolvimento de software para sistemas de segurança automóvel.

Para o evento de dia 14, a Bosch informa que tem 22 vagas em aberto - direcionadas para aquelas duas áreas de engenharia - que pretende preencher.

"Os perfis selecionados irão integrar as equipas responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas para airbags e travões de última geração, tecnologias que vão representar um marco na inovação e no futuro dos sistemas de segurança de veículos de passageiros, bem como nos futuros veículos autónomos", explica a tecnológica.

Os candidatos, que pretendam participar no evento, podem inscrever-se aqui.

No dia 14, a Bosch vai abrir as suas portas para receber os potenciais futuros engenheiros da casa, que vão participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios do projeto.

Como refere Glória Araújo-Wörmann, diretora de Recursos Humanos da Bosch em Braga, a empresa procura talentos que realmente queiram contribuir para a segurança e automação da mobilidade a nível global.

"A partir de Braga, vamos continuar a contribuir para o objetivo de salvar vidas, tornando a condução mais segura e confortável. Para isso precisamos de reforçar as nossas equipas com estes perfis especializados", reforça.