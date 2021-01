Boyden muda de líder em tempo para empresas ágeis e flexíveis

Luís Melo, da Boyden © DR

Ao fim de 23 anos, Fernando Neves de Almeida deixou o cargo de managing partner da Boyden Portugal a Luís Melo que em tempos de pandemia aponta já a "um caminho de crescimento sustentável, excelência operacional, foco no cliente e adaptação a um ambiente de elevada e permanente transformação". Para isso, Luís Melo defende que "o momento em que vivemos exige que as empresas se tornem mais ágeis e flexíveis e que os seus líderes tenham a capacidade de sair da sua zona de conforto, de forma a terem capacidade de se adaptar mais rapidamente ao meio envolvente e à velocidade crescente de transformação a que assistimos no mercado", diz ao DV.

Luís Melo está na empresa de recursos humanos focada em executive search desde 2001, sendo partner da Boyden desde 2005. É o mais novo international partner da empresa que quer ver focada em áreas como fast moving consumer goods, retalho, farmacêutica, consultoria e tecnologia de informação.

Ao DV, destaca o legado de sucesso, ambição e ousadia de Fernando Neves de Almeida. "A Andreia Barbosa e eu fizemos parte da equipa inicial e juntos fizemos com ele a viagem de crescimento de uma pequena empresa em Portugal até se tornar líder de mercado. O seu legado vai manter-se sob a minha gestão, seremos uma vez mais um parceiro de excelência dos nossos clientes na entrega de soluções para ultrapassar este período de incerteza e de transformação em que vivemos. Ao longo dos quase 20 anos que levo de Boyden, Portugal esteve mais tempo com a economia em dificuldades do que em ciclo económico favorável e no nosso ADN está bem vincada a característica da resiliência."

Luís Melo sublinha que a pandemia trouxe desafios como "a necessidade de procurar e desenvolver líderes com competências diferentes; a velocidade de transformação do mercado; a escassez de talento em alguns setores de atividade; a necessidade de gerar riqueza de forma sustentável. Além de que o impacto crescente que o digital tem sobre os modelos de negócio serão definidores do futuro das organizações e da estratégia a seguir".

"O nível de incerteza que vivemos devido à covid põe os líderes a ter de tomar decisões com menos tempo do que seria desejável", acrescenta Luís Melo. Fundada em 1946, a empresa de consultoria de liderança tem hoje 65 escritórios em mais de 40 países.