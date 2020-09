BP investe na energia eólica em parceria com grupo norueguês

A petrolífera britânica BP, que procura diversificar as atividades, anunciou hoje que vai lançar-se no mercado de energia eólica nos Estados Unidos através de uma parceria com o grupo norueguês Equinor.

A BP vai investir 1,1 mil milhões de euros na Equinor para desenvolver projetos eólicos comuns como os que já existem em Nova Iorque e Massachusetts, Estado Unidos.

Em comunicado, a BP refere que se trata do primeiro investimento neste tipo de energia em plena “expansão em todo o mundo” e que quer cumprir objetivos no setor das renováveis.

O grupo já tinha comunicado anteriormente que pretende “multiplicar por dez” até 2030 o investimento nas energias renováveis “por causa da emissões de carbono”.

Neste quadro prevê investimentos de 5 mil milhões de dólares anualmente.

A empresa afirma que quer deixar de ser um “grupo petrolífero” para ser “um grupo energético”.

“Trata-se de uma primeira etapa, importante, na nossa estratégia e na transição futura para sermos uma empresa energética integrada”, disse Bernard Looney, diretor-geral da BP a propósito da parceira com a Equinor.

Looney disse ainda que os sistemas eólicos no mar vão aumentar 20% em todo o mundo, sobretudo no mercado norte-americano.

A BP e a Equinor preveem investigar a possibilidade de desenvolverem outros projetos no âmbito dos sistemas eólicos no mar, nos Estados Unidos.

A empresa petrolífera britânica foi seriamente atingida pela crise sanitária provocada pela epidemia de covid-19 por causa da queda da procura.