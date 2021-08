BP muda de líder em Portugal. Sílvia Barata substitui Pedro Oliveira

Sílvia Barata, nova presidente do conselho de administração da BP Portugal. © DR

A BP mudou de líder em Portugal. Desde 1 de agosto que Sílvia Barata é a presidente do conselho de administração da BP Portugal, segundo anúncio feito esta sexta-feira. O cargo será acumulado com a direção das operações de retalho, com uma rede de mais de 500 estações de serviço em todo o país.

"Aceitei este desafio com bastante entusiasmo e com o intuito de continuar a desenvolver ofertas diferenciadoras no mercado e ajudar a re-imaginar a energia no nosso país", assim refere em comunicado a nova líder da petrolífera em Portugal.

Com três décadas de trabalho na BP, Sílvia Barata começou por assumir várias funções na área financeira. Desde 2000 passou a ocupar cargos ibéricos e de 2018 até agora era a gestão dos ativos da empresa na Europa.

Sílvia Barata substitui no cargo Pedro Oliveira, que lidera a BP em Portugal desde 2013.