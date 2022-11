BPI: "Banca foi e tem sido um dos fatores fundamentais para a estabilidade de Portugal"

CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Hoje as contas e a saúde da banca são muito transparentes. A informação é totalmente pública e auditada. Foi desta forma que João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, começou a sua avaliação da solidez da banca portuguesa. O executivo afirmou, de fora perentória, que "a banca foi e tem sido um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento e estabilidade de Portugal nos últimos anos". E deu como prova a forma como se transformou desde 2008.

O CEO do BPI realçou ainda a segunda grande demonstração sobre a capacidade de resiliência da banca portuguesa: o seu papel no combate à Covid-19. "Foi fundamental para ultrapassarmos todos juntos", afirmou, acrescentado que "a banca ao manter tudo a funcionar assegurou a estabilidade emocional de todas as pessoas".

Ao olhar para a prestação da banca nos últimos anos verifica-se, segundo João Pedro Oliveira e Costa, que a banca hoje é um fator de desenvolvimento. Basta olhar para os indicadores - em termos de capital, por exemplo, para se notar a solidez da banca portuguesa.

O CEO do BPI lembrou ainda os investimentos "muito duros em termos de capital" que a banca tem feito, nomeadamente na modernização, digitalização e no caminho para a sustentabilidade. Por tudo isso João Pedro Oliveira e Costa refere não aceitar comentários sobre alguma responsabilidade da supervisão em relação à antecipação.

Banca tem o dever de proteger as poupanças das pessoas

Questionado sobre quando é que a banca vai começar a remunerar os depósitos a prazo, o CEO do BPI afirmou que "vai acabar por acontecer porque na Europa já começou". No entanto alertou que as taxas de juro serão sempre muito baixas e com pouco impacto na vida financeira das famílias. "O valor será sempre muito pouco", constatou, acrescentando que, de momento, ainda não tem o impacto das taxas de juro na sua plenitude nos resultados e por isso "não podemos repercutir nos depósitos".

João Pedro Oliveira e Costa voltou a realçar o papel da banca no apoio da economia e da sociedade, nomeadamente através do seu papel fiduciário e de garante ao financiamento. Mas o CEO do BPI afirmou anda que a banca tem, também um outro dever que é o de defender as poupanças das pessoas. "Um dever que tende a ser menosprezado", apontou.

(Atualizada às 10h39)