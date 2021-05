BPI com lucros de 60 milhões de euros no primeiro trimestre

Lisboa 15/04/2021 - O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo. (Paulo Alexandrino/Global Imagens) © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O BPI registou lucros de 60 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, uma subida expressiva face ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2020, o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa tinha obtido um resultado líquido na casa dos 6 milhões de euros.

O CEO do banco, em comunicado, explica que os três primeiros meses deste ano ficaram marcados "pela forte dinâmica da atividade comercial, que mostra a capacidade do BPI em ajustar-se ao contexto criado pela persistência da pandemia".

"Registámos um crescimento significativo do produto bancário, assente na resiliência da margem financeira, no aumento da venda de produtos de poupança e investimento (seguros de capitalização e fundos de investimento) e na gestão rigorosa do balanço. E continuamos a ganhar quota de mercado no crédito. Sabemos que o restante ano de 2021 será ainda muito difícil, mas o BPI mostrou que conta com equipas empenhadas e a robustez financeira necessária para continuar a apoiar famílias e empresas, e com a Fundação "la Caixa", reforçar o seu compromisso social", acrescenta em comunicado.