BPI concedeu 5,6 mil milhões de euros em moratórias

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O Banco BPI concedeu moratórias a famílias e empresas abrangendo um valor global de 5.620 milhões de euros de crédito e 97,5 mil contratos.

Do montante global, 98,2% são contratos de crédito em "situação regular", referiu o banco no comunicado com os resultados de 2020.

Ao todo, o BPI concedeu moratórias a contratos de crédito à habitação num valor de 2.495 milhões de euros.

No caso do crédito pessoal e financiamento automóvel, estão incluídos na medida contratos de clientes do banco da ordem dos 333 milhões de euros.

No segmento empresarial, estão com as prestações suspensas contratos de empresas clientes do BPI no montante de 2.792 milhões de euros.

Em termos de linhas de financiamento com garantia estatal, o BPI anunciou que "recebeu cerca de 8.400 candidaturas às linhas de crédito de apoio público covid-19 correspondentes a 722 milhões de euros, em crédito contratado pelo BPI e crédito aprovado ou em análise pela SGM".

O banco tem ainda 2.909 milhões de euros de linhas de crédito BPI Empresas "disponíveis para utilização imediata no final de 2020".

Solução para o fim das moratórias

João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI, defendeu esta quinta-feira que qualquer solução para o fim da vigência das moratórias deve ter em conta que a crise não está a afetar todos os setores por igual.

"A situação não é exatamente igual para todos. Haverá setores mais afetados", disse o banqueiro na conferência de imprensa sobre os resultados de 2020, também transmitida online.

"Qualquer solução terá que ser sempre vista dessa dicotomia de situações. Ainda é muito cedo para se estar a falar para setembro de 2021", adiantou.

Lembrou que cerca de 25% das moratórias vão-se vencer já em março deste ano e cerca de 70% vencem no final de setembro.

"Temos vindo a acompanhar muito de perto todas as situações de clientes que têm moratória. O que nos verificamos é que mais de 98% dos clientes que têm moratória não pioraram a sua situação financeira e, por isso, não antevemos para já um problema significativo", afirmou.

"Penso também que não é muito positivo tentarmos pensar sempre que haverá aqui uma situação mais difícil ou suficientemente difícil que ponha em em causa as instituições financeiras. É prematuro estar a pensar que haverá uma situação desse nível de alarme", sublinhou.

Atualizada às 16H08 com mais informação