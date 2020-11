BPI concedeu 77 mil moratórias no valor de 6,1 mil milhões

VENDA - VENDE-SE- VENDE - CASAS - ANDARES - LOJAS - Imobiliário © SARA MATOS

O Banco BPI concedeu 77,8 mil moratórias no montante global de 6,1 mil milhões de euros, sendo a maioria relativa a contratos de crédito à habitação e crédito pessoal e automóvel.

O banco aprovou 33 mil pedidos relativos a contratos de crédito à habitação, no montante de 2,7 mil milhões de euros. No crédito pessoal e automóvel, o banco aprovou 25,4 mil pedidos no valor global de 388 milhões de euros. No caso das empresas, o BPI concedeu 19,1 mil moratórias no montante de 3,1 milhões de euros.

O banco concedeu 704 milhões de euros em crédito no âmbito das linhas públicas de apoio a empresas afetadas pela crise provocada pelas medidas adotadas no âmbito da epidemia.

João Pedro Oliveira e Costa, presidente-executivo do BPI, alertou para os riscos que podem advir do prolongamento dos prazos das moratórias., que na maioria estão em vigor até ao final de setembro de 2021.

Atualizada às 12H17 com mais informação