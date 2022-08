BPI consegue financiamento de mais de 67 milhões de euros

João Pedro Oliveira e Costa, presidente da Comissão Executiva do BPI © MANUEL DE ALMEIDALUSA

O BPI obteve um financiamento de mais de 67 milhões de euros como resultado da oferta pública de subscrição de títulos de dívida (notes), segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na prática, o banco português, detido pelo grupo espanhol CaixaBanK, foi ao mercado e conseguiu um empréstimo.

A instituição financeira estava disponível para emitir até 100 mil títulos "MS Rendimento Ações Europa 2022-2025" ao valor unitário de mil euros, o que daria um empréstimo global de 100 milhões de euros. O resultado foi um pouco inferior: o banco conseguiu 67 milhões, ou seja, 67% do esperado.

No primeiro semestre do ano, o BPI teve lucros consolidados de 201 milhões de euros, mais 9% que em igual período de 2021. O resultado líquido em Portugal foi de 85 milhões de euros, o que compara com 84 milhões um ano antes.

As participações no BFA (Angola) e BCI (Moçambique) tiveram um contributo de 100 milhões de euros e de 17 milhões de euros para o resultado consolidado do semestre, respetivamente.

Até junho, o BPI diz ter registado crescimentos homólogos de 8% no crédito (a carteira de crédito a empresas cresceu 8% e a de crédito à habitação aumentou 11%) e de 9% nos depósitos de clientes. A contratação de crédito hipotecário cresceu 37%, alcançando 1500 milhões de euros no semestre.

Os recursos totais de clientes cresceram 4%, totalizando 40 300 milhões de euros no final do primeiro semestre, e a quota de mercado dos recursos situou-se em 11,4% em maio de 2022. Os depósitos de clientes aumentaram 9% em termos homólogos, totalizando 30 000 milhões de euros e representando 70% do ativo.

Os ativos sob gestão (fundos de investimento e seguros de capitalização) situaram-se em 9 900 milhões de euros (-2%).