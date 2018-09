BPI deixa de ter posição qualificada na Navigator

O Fundo de Pensões do BPI alterou a sua posição acionista na Navigator, passando a deter 1,989% do capital social da empresa, abaixo dos 2% para manter uma posição qualificada, comunicou esta segunda-feira a papeleira ao mercado.

“O Fundo de Pensões do Banco BPI passou a deter um total de 14.268.527 ações da Navigator, representativas de 1,989% do capital social da sociedade, deixando assim de deter uma participação qualificada na sociedade”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Antes da operação, o Fundo de Pensões do BPI detinha 2,001% do capital social da empresa.

Na sessão da bolsa desta segunda-feira, a Navigator subiu 1,27% para 4,13 euros.