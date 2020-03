BPI disponível para moratória de até seis meses no crédito à habitação

O BPI está disponível para dar uma moratória de até seis meses no crédito à habitação e no crédito pessoal. Esta é a principal medida do pacote de apoios que o banco liderado por Pablo Forero vai disponibilizar aos clientes particulares e empresariais como resposta ao novo coronavírus (Covid-19).

“Esta moratória estará disponível a pedido dos clientes e consistirá na concessão de uma carência de capital, acompanhada de prorrogação do prazo da operação, até 6 meses, para operações de crédito regulares que se encontrem em período de reembolso, ou iniciem esse período em 2020. Poderão solicitar esta facilidade os clientes em situação regular afetados pela crise da pandemia da COVID-19. Esta medida está isenta de comissões de alteração ou prorrogação e tem subjacente um processo de adesão muito rápido e simples, e em suporte digital”, refere o banco em nota de imprensa divulgada este domingo.

O BPI é o segundo banco a anunciar que está disponível para conceder uma moratória no crédito à habitação para particulares. Na quinta-feira, a Caixa Geral de Depósitos anunciou vai avaliar a eventual carência de capital até 6 meses nos contratos de crédito à habitação e ao consumo.

A introdução de moratórias por parte dos bancos depende do resultado das negociações entre Governo, Banco de Portugal e Associação Portuguesa de Bancos. O primeiro-ministro, António Costa, já avisou que os bancos têm de ajudar particulares e empresas neste momento.

Na quinta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, garantiu que, da parte do Governo, não haverá obstáculos. “Toda a legislação que seja necessária para concretizar esta moratória será aprovada até ao final do mês a avançará de forma efetiva para, mais uma vez garantir, que neste período temporário que não tem características de flutuação cíclica todos dão o seu contributo”.

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, destaca que “pagar e processar todos os salários em Portugal na próxima semana” é o principal desafio da banca para os próximos dias, segundo uma publicação feita este domingo na rede social Twitter.

Com três meses de cenário central a chave agora é preparar o Novo Normal. Isto também exige muito da Banca a operar entre elogios e incompreensões, internas e externas. (Típico da guerra). A prioridade é agora pagar e processar todos os salários em Portugal na próxima semana. — António Ramalho (@1antonioramalho) March 22, 2020

Outras medidas do BPI

O banco detido pelo CaixaBank também preparou outras medidas para os clientes particulares:

– aumento dos montantes disponíveis de crédito pessoal pré-aprovado;





– oferta de dois trimestres gratuitos nas novas adesões ao Pacote de Serviços básicos (Conta Valor, Conta Premier, Conta Commerce), que incluem todos os serviços necessários para fazer transações a partir de casa (Conta, Transações digitais e Cartões);





– aos clientes que vejam os seus salários afetados pelo Covid-19, o BPI vai manter, sem qualquer agravamento, as condições dos seus pacotes básicos de serviços (Conta Valor) e do seu crédito habitação. No caso do crédito habitação, isto significa que as suas bonificações de spread não serão penalizadas.



O BPI também está a preparar uma moratória de crédito para os clientes empresariais, neste caso, com a duração de até um ano . “A moratória prevista pelo BPI consistirá na concessão de uma carência de capital, acompanhada pela prorrogação do prazo da operação, até 1 ano, em operações de crédito regulares que se encontrem em período de reembolso, ou iniciem esse período em 2020.”

. “A moratória prevista pelo BPI consistirá na concessão de uma carência de capital, acompanhada pela prorrogação do prazo da operação, até 1 ano, em operações de crédito regulares que se encontrem em período de reembolso, ou iniciem esse período em 2020.”

















Outras medidas para os clientes empresariais incluem:









– linha de crédito de 200 milhões de euros, apoiada pelo Estado e pelas sociedades de garantia mútua, junto dos clientes mais afetados pela pandemia;

– eliminação da comissão mínima nas transações efetuadas nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) para a facilitar a aceitação de pagamentos de baixo valor;

– suspensão da cobrança da mensalidade dos TPA para comerciantes que encerrem a sua atividade por dificuldades temporárias;

(Notícia atualizada às 12h40 com mais informação)