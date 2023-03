BPI e FEI garantem 155 milhões de euros para transição verde e digital das empresas portuguesas

Pedro Barreto, administrador executivo do BPI, Roger Havenith, vice-presidente executivo do Fundo de Investimento Europeu, Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do BPI. © DR.

O BPI e o Fundo de Investimento Europeu (FEI) assinaram esta segunda-feira um acordo que prevê a mobilização de até 155 milhões de euros em linhas de crédito para melhorar o acesso ao financiamento de empresas portuguesas de pequena e média dimensão (PME). O acordo é apoiado pelo programa da União Europeia, InvestEU, e pretende alavancar os investimentos em setores culturais e criativos, inovação e digitalização e sustentabilidade.

Na sustentabilidade, o BPI vai apoiar investimentos inclusivos, verdes e eco-friendly de até cerca de 69 milhões de euros em áreas como a descarbonização, energias renováveis, eficiência energética, mobilidade com baixas emissões ou de nível zero, resiliência climática e economia circular, beneficiando de taxas de juro reduzidas.

Para a inovação e digitalização, também ao abrigo do InvestEU, o banco vai proporcionar um financiamento de até 57 milhões de euros para apoiar empresas que invistam em digitalização e inovação, incluindo atividades de investigação e desenvolvimento e adoção de novas tecnologias.

Nos setores culturais e criativos, o BPI vai disponibilizar mais instrumentos de dívida a empreendedores e empresas públicas e privadas do setor, nomeadamente em áreas como o audiovisual, festivais, música, literatura, bibliotecas e museus, entre outras. Esta garantia permitirá mobilizar até 29 milhões de euros em linhas de crédito.

O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa afirmou que "é muito importante que o BPI tenha sido selecionado pelo FEI para a implementação do InvestEU em Portugal, é um sinal de confiança", explica, sublinhando ainda que "o acordo reafirma o compromisso do BPI com a sustentabilidade (...) além do apoio às empresas na transição para uma economia mais verde e digital".

Já o vice-presidente executivo do FEI, Roger Havenith, garantiu que uma das principais prioridades do Fundo é "assegurar a competitividade das PME europeias" e que com o acordo e o financiamento do InvestEU "durante tempos turbulentos", as empresas vão poder aceder ao financiamento de que necessitam, à medida que avançam para uma economia "mais inovadora, digital e sustentável", termina.

Ricardo Mourinho Félix, vice-Presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI), considera que "este acordo com o Banco BPI demonstra o forte compromisso do grupo BEI com as empresas portuguesas que estão empenhadas na inovação e digitalização, bem como na sustentabilidade ambiental".

O comissário europeu para a economia, Paolo Gentiloni, reforçou ainda que o investEU é uma ferramenta crítica para apoiar as PME europeias e que ficou "encantado" com o este acordo que permitirá disponibilizar "o suporte necessário de que as empresas portuguesas nestes setores cruciais precisam para continuar a crescer e a criar postos de trabalho".