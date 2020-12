BPI eleito "Banco do Ano 2020" pela revista The Banker

O presidente da Comissão Executiva do BPI, João Pedro Oliveira e Costa (E), durante a em conferência de imprensa para a apresentação de resultados do 3.º trimestre de 2020, em Lisboa, 03 de novembro de 2020 © MANUEL DE ALMEIDALUSA

03 Dezembro, 2020 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco BPI foi reconhecido como "Banco do Ano 2020" em Portugal pela revista britânica The Banker, do Grupo Financial Times.

"É a primeira vez que o BPI recebe este prémio, concedido anualmente em Londres, e que distingue os principais bancos de mais de 150 países que superam 'de forma relevante' os desafios que enfrenta o setor, incluindo a sua capacidade de liderar em matéria de dinamismo comercial e inovação nos respetivos mercados", refere o BPI num comnicado divulgado esta quinta-feira.

Adianta que a distinção "resulta da análise à solidez financeira do BPI, bem como da sua capacidade de resposta à pandemia, apoiando os clientes e a sociedade, incluindo os grupos mais vulneráveis".

"Esta distinção reconhece o sucesso da estratégia do BPI assente na qualidade do serviço, digitalização e compromisso social. O BPI tem uma situação de capital, liquidez, qualidade dos ativos e reputação que o distingue no mercado português, e que tem sido reconhecida por prestigiadas entidades internacionais independentes", disse João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, citado no comunicado.

O BPI destaca que, entre os indicadores em análise, a revista The Banker valorizou a qualidade dos resultados financeiros do BPI, o crescimento das quotas de mercado na generalidade dos segmentos e a expansão da base de clientes. A introdução de critérios ESG (Environmental, social and governance) na análise de risco e de investimentos do BPI.

"Outra métrica analisada foi a capacidade de resposta à pandemia, tendo o BPI mostrado capacidade tecnológica e de inovação para dar resposta às necessidades impostas pelo confinamento, e uma intensa atividade de apoio às Empresas e Famílias portuguesas, incluindo os grupos mais vulneráveis", explica.

Este ano, o BPI foi eleito como 'Melhor Private Banking em Portugal em 2020' pelas revistas The Banker e PWM, do Grupo Financial Times. Recebeu também diversos prémios relacionados com inovação, incluindo o 'Best Technology Initiative', 'Change Team of the Year', 'Best Digital Team', 'Best Digital Strategic Tool' e 'Best Private Bank Digitally Empowering RMs Europe'.