BPI fecha primeiro trimestre com menos 25 funcionários

Fachada do Banco BPI © Sara Costa / Global Imagens

No primeiro trimestre deste ano, saíram do banco BPI 25 funcionários. No final de 2020, e de acordo com o relatório de contas de então, o banco contava com 4622 funcionários e no final do primeiro trimestre deste ano, a instituição bancária liderada por João Pedro Oliveira e Costa contava com 4597 trabalhadores, segundo informação prestada nesta segunda-feira ao regulador, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além disso, o número de unidades comerciais também diminuiu; eram 422 a 31 de dezembro de 2020 e passaram a ser 404 unidades a 31 de março de 2021. O número de balcões, neste contexto, foi também reduzido: eram menos 17 a 31 de março, num total de 343 balcões. O BPI contava com 26 centros premier, menos um que no trimestre anterior. E, por fim, 1 balcão móvel e 34 centros de empresas, o mesmo número que a 31 de dezembro.

"O BPI registou uma diminuição dos custos de estrutura de 3% yoy [face ao mesmo período do ano passado], refletindo: a queda de 4.6% dos custos com pessoal, que incluiu o efeito das saídas por reforma antecipada e rescisões voluntárias no último trimestre de 2020; o acréscimo de 1.9% dos Gastos gerais administrativos; e a redução em 8.2% das depreciações e amortizações, essencialmente explicada pela revisão em junho 2020 da vida útil estimada do software (imobilizado intangível)", diz o banco em comunicado.

O banco BPI registou lucros de 60 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, uma subida expressiva face ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2020, o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa tinha obtido um resultado líquido na casa dos 6 milhões de euros.

Na atividade em Portugal, de acordo com a informação prestada ao regulador do mercado de capitais, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BPI teve um resultado líquido de 54 milhões de euros até março deste ano, um valor muito acima dos 4 milhões de euros registados no mesmo período do ano passado, "quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia. O contributo das participações minoritárias no BFA e BCI foi de 6 milhões de euros no trimestre".