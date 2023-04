BPI financia Transportes Urbanos de Braga para compra de 30 autocarros elétricos

Fachada do Banco BPI © Sara Costa / Global Imagens

A empresa municipal Transportes Urbanos de Braga (TUB) e o BPI contrataram um empréstimo verde no valor de dez milhões de euros, com um prazo de 12 anos, para financiar a aquisição de 30 novos autocarros com propulsão 100% elétrica e zero emissões de gases com efeito de estufa, foi esta segunda-feira anunciado.

Segundo explica o banco, em comunicado, "o investimento vai reforçar a estratégia de descarbonização do parque de viaturas dos TUB e contribuir para a transição para uma mobilidade limpa e sustentável no concelho de Braga, em sintonia com o Plano Estratégico e de Sustentabilidade 2030 da empresa de transportes e com o Pacto de Mobilidade Empresarial de Braga (PMEB), uma iniciativa promovida pelo BCSD Portugal e pela Câmara Municipal de Braga".

O empréstimo foi totalmente organizado, montado e subscrito pelo BPI, que tem apostado no financiamento sustentável de empresas portuguesas.