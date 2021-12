BPI galardoado por inovação tecnológica

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O BPI recebeu o prémio internacional de inovação tecnológica 'Best Use of IT in Private Banking/Wealth Management' nos Banking Tech Awards pela sua solução digital de planeamento financeiro, foi anunciado esta segunda-feira.

Segundo um comunicado hoje divulgado, o BPI recebeu o que diz ser "um dos mais prestigiados prémios de inovação tecnológica da indústria financeira" numa cerimónia realizada em Londres.

A sua plataforma digital de planeamento financeiro, exclusiva para clientes do segmento alto, disponível nas ferramentas de 'homebanking' do BPI, apoia os clientes no planeamento e identificação das suas necessidades financeiras, à distância e de forma personalizada.