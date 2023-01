BPI instala-se no Edifício Monumental em Lisboa

© Amin Chaar

"No total, são 14.000 metros quadrados de escritórios que passam a acolher a Comissão Executiva do Conselho de Administração do Banco e cerca de 1.000 colaboradores de empresas do Grupo CaixaBank - BPI, BPI Gestão de Ativos, BPI Vida e Pensões, CaixaBank Equipment Finance e CaixaBank Payments & Consumer-, que até recentemente estavam distribuídos por outros edifícios da capital", refere o banco em comunicado.

Com esta mudança, os Serviços Centrais do BPI em Lisboa passam a estar essencialmente concentrados em apenas dois edifícios, Monumental e Casal Ribeiro 59, na zona da Praça do Saldanha. A sede social do banco mantém-se no Porto, na Avenida da Boavista 1117.