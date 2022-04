BPI isenta IPSS de comissões de manutenção de todas as contas

Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O BPI anuncia que as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estão isentas do pagamento de comissões de manutenção de todas as contas de depósito, incluindo as contas multiproduto. Esta é uma medida do banco no âmbito do seu programa de promoção de finanças inclusivas.

O BPI refere, em comunicado, que "em particular, as contas multiproduto disponibilizam os principais serviços de que as IPSS necessitam para a gestão diária da sua atividade de apoio social, incluindo transferências gratuitas (não imediatas) através dos canais digitais do BPI, cartões de débito e de crédito".

Esta isenção é atribuída a todas as entidades com CAE (Classificação de Actividades Económicas) das classes 87 e 88, nas quais constam as atividades de apoio social com ou sem alojamento, respetivamente, incluindo creches, lares, centros de dia, unidades de reinserção social, entre outras. O banco explica que se trata de mais uma medida que o BPI implementa em prol da inclusão social e financeira.