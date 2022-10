BPI lança primeiro balcão em realidade virtual em Portugal

Fachada do Banco BPI © Sara Costa / Global Imagens

O BPI é pioneira no lançamento do primeiro balcão em realidade virtual no país. O BPI VR (Realidade Virtual) é o primeiro banco a conceder uma "experiência imersiva de apresentação de serviços bancários e contacto com mundo virtual" aos clientes da marca, avança o comunicado enviado pela entidade bancária.

O balcão imersivo e virtual foi construído em formato visual 3D, "com várias áreas de negócio e segmentos como o retalho, private, corporate, AGE e sustentabilidade". O balcão permite aceder a conteúdos dos serviços do banco através de óculos de realidade virtual. Com os óculos, os clientes vão conseguir explorar a loja, saber mais sobre os serviços fornecidos pela entidade e utilizar funcionalidades de entretenimento, lê-se na nota.

O banco espera que o BPI VR "possa funcionar como um novo canal para operações bancárias e de distribuição de produtos e serviços" futuramente. Para já ainda não é possível realizar operações bancárias através desta nova tecnologia.

O administrador executivo do BPI, Francisco Barbeira, sustenta que "no BPI, procuramos estar a par das tendências e ser agentes da mudança, de forma a prepararmos o futuro e sermos atores principais na próxima geração de economia digital. A "concept store", é um primeiro passo neste espaço e começa a ilustrar muito do que o banco e as soluções e produtos são hoje".

O responsável ainda acrescenta que o banco quer "ser pioneiro numa nova forma interagir com os clientes. Acreditamos que se possa tornar uma verdadeira plataforma de banca digital".

No caso dos clientes que disponham de óculos de realidade virtual, "é possível aceder ao balcão imersivo do BPI, descarregando a aplicação BPI VR".

"O balcão imersivo foi desenvolvido em parceria com a Unity Technologies, a empresa que opera no desenvolvimento de plataformas e conteúdos de realidade virtual (RV) e aumentada (AR), cuja tecnologia é responsável por cerca de 75% de todos os conteúdos VR e AR, como os jogos do Pokémon Go", termina a nota.