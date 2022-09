BPI, Nova SBE e La Caixa renovam parceria para promover projetos que impulsionam economia social

A Nova School of Business and Economics (SBE) © Paulo Spranger / Global Imagens

A Nova SBE, BPI e a Fundação La Caixa renovaram a parceria do projeto "Iniciativa para a Equidade Social" até 2024. Criado em 2019, o objetivo da iniciativa é impulsionar o setor da economia social no País, através de projetos de investigação e capacitação desenvolvidos por equipas académicas especializadas, explica o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

Esta iniciativa conta com seis projetos: o relatório anual "Balanço Social do País", Base de dados social, Programa social Leapfrog, Programa Liderança Social para Gestores, "Data for Change" e a Avaliação do impacto dos Prémios BPI - Fundação La Caixa das edições anteriores.

O protocolo de renovação foi assinado esta quarta-feira na Nova SBE, em Carcavelos, pelo dean da universidade, Daniel Traça, juntamente com o presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa, Artur Santos Silva.

Com a renovação da parceria, dois dos seis projetos acima referidos serão reforçados: o "Balanço Social do País", que incluirá agora duas notas intercalares sobre temas relacionados com a pobreza e exclusão social, e o Programa social Leapfrog passará a incluir a criação de estudos de caso, o apoio à investigação e a medição de impacto.

As quatro edições anteriores do programa Liderança Social para Gestores realizaram-se apenas na Nova SBE, que contou com a participação de 85 gestores, estando estes presentes em 17 conselhos consultivos de organizações sociais.

Contudo, no próximo ano, o programa chega à Católica Porto Business School "para aumentar o impacto nacional do programa, que disponibiliza às organizações sociais o apoio e a experiência de gestores profissionais", lê-se.

Daniel Traça afirma que "o trabalho conjunto desenvolvido nos três últimos anos [em conjunto com o BPI e a Fundação La Caixa] demonstra a relevância do projeto para a sociedade portuguesa. O compromisso assumido em 2019 de desenvolver programas de investigação e capacitação para apoiar a economia social em Portugal foi concretizado e hoje é com muito orgulho que vejo renovada esta parceria".

O dean da Nova SBE tem uma palavra a dizer sobre as perspetivas futuras acerca desta parceria. "Estou certo que manteremos a excelência do trabalho desenvolvido e que, nos próximos três anos, daremos continuidade à trajetória de sucesso da Iniciativa para a Equidade Social."

O presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa, Artur Santos Silva, vinca que "o caráter original e pioneiro da iniciativa, que permite construir um modelo de articulação entre o conhecimento gerado numa instituição universitária e o setor social, através da geração de informação e do desenvolvimento de projetos inovadores no âmbito da gestão e capacitação das organizações".

"A Iniciativa para a Equidade Social completa e enriquece a importante intervenção de apoio ao setor social que a Fundação La Caixa está a desenvolver em Portugal desde 2017", acrescenta Artur Santos Silva.