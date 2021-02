Fachada do Banco BPI © Amin Chaar

O Banco BPI fechou o ano de 2020 com menos 218 trabalhadores, tendo encerrado 55 balcões face ao final de 2019.

"Fundimos vários balcões", avançou o presidente executivo do banco, João Pedro Oliveira e Costa, na conferência de imprensa sobre os resultados que foi também transmitida online.

No final de 2020, o banco do espanhol CaixaBank tinha uma rede com 422 agências e empregava 4.622 trabalhadores, refere o comunicado com os resultados do BPI relativos ao ano passado.

