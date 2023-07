BPI renegociou nove mil créditos no valor de 1,1 mil milhões de euros

CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa © Paulo Alexandrino/Global Imagens

O BPI renegociou 9.000 créditos à habitação no valor de 1,1 mil milhões de euros, 2.400 dos quais ao abrigo do decreto-lei para mitigar os efeitos das subidas das indexantes, anunciou hoje o presidente executivo do banco.

Na apresentação dos resultados referentes ao primeiro semestre, em Lisboa, João Pedro Oliveira e Costa afirmou que o banco "renegociou com 9.000 clientes" até junho, o equivalente a cerca de 8% da carteira total de crédito à habitação.

Já no caso das renegociações ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-A/2022, de 25 de novembro, o montante total de renegociações foi de 293 milhões de euros, cerca de 2,0% do total.

João Pedro Oliveira e Costa admitiu que o banco tem estimado que "este valor possa aumentar", mas que em relação ao valor global "é um valor baixo".

O presidente executivo do banco garantiu que o BPI "tem estado disponível para encontrar soluções para todos os seus clientes", e apontou para a redução da entrada de imóveis por recuperações de crédito à habitação.

Nos últimos três anos, o banco tinha registado a entrada de 24 imóveis por estas condições, enquanto no primeiro semestre não houve qualquer registo.