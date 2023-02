BPI vê lucros subirem 19% em 2022 para 307 milhões de euros

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa © LUSA

O BPI fechou 2022 com um lucro consolidado de 365 milhões de euros, quase mais 19% face aos 307 milhões registados no ano anterior, tendo a atividade em Portugal contribuído com 235 milhões de euros para o resultado, o que traduz uma melhoria de 31% em relação a 2021.

"Em 2022 alcançámos uma solidez assente num forte dinamismo comercial, que nos permitiu melhorar a rentabilidade e manter uma posição financeira confortável", destacou João Pedro Oliveira e Costa, presidente executivo do banco, durante a conferência de imprensa para apresentação dos números, a decorrer esta sexta-feira.

Os números assim o provam. À semelhança do que aconteceu no ano transato, o produto bancário da instituição deu um salto de 14%, para 873 milhões de euros, e a margem financeira escalou 20%, impulsionada pelo crescimento do volume de crédito e subida das taxas de juro.

No sustento deste mesmo indicador esteve também o avanço de 3% das comissões, que renderam 296 milhões de euros, à boleia do aumento das operações de crédito, das comissões associadas a contas e da intermediação de seguros.

O "apoio às empresas e famílias", sobretudo as mais vulneráveis, foi contínuo, garantiu o gestor. Assim, do lado do financiamento aos clientes, o BPI concedeu um total 1,6 mil milhões de euros em crédito, mais 6% do que no anterior ano, o que permitiu ao banco liderado por Oliveira e Costa aumentar em 40 pontos base, em termos homólogos, para 11,5%.