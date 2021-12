BPP: João Rendeiro já está no tribunal onde vai ser ouvido hoje

Antigo presidente do Banco Privado Português, João Rendeiro, em outubro de 2013. © Arquivo/Global Imagens

"Chegou cedo, está aqui sob nossa custódia", referiu fonte do tribunal, onde as audiências arrancam pelas 09:00 (07:00 em Portugal).

João Rendeiro deverá ser ouvido a partir das 11:00 locais (09:00 em Portugal), altura em que, no tribunal com oito diferentes juízos, começam a ser distribuídos os novos casos, explicou à Lusa fonte da instituição.

Só nessa altura é que se saberá qual o juiz que vai ouvir o ex-banqueiro.

Até lá, decorrem dezenas de outros casos cujos intervenientes fazem fila na rua, à porta das instalações.

O ex-banqueiro João Rendeiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-presidente do extinto Banco Privado Português (BPP) foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que João Rendeiro retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.