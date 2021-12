BPP: Rendeiro pela terceira vez no tribunal, que está sem eletricidade

O ex-banqueiro João Rendeiro na sala de tribunal em Verulam, Durban, África do Sul onde foi presente ao juiz pelo segundo dia consecutivo 14 de dezembro de 2021. João Rendeiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana. LUÍS MIGUEL FONSECA/LUSA © LUSA

O antigo banqueiro João Rendeiro chegou, nesta quarta-feira, pelas 08:30 (06:30 em Lisboa), ao tribunal de Verulam Magistrates, em Durban, pela terceira vez, mas a sessão deverá começar atrasada por falta de eletricidade nas instalações.

À entrada dos jornalistas para a sala do tribunal, uma funcionária disse "não há energia elétrica", e acrescentou: "temos sempre este problema".

O ex presidente do BPP chegou ao tribunal, novamente num carro celular da prisão de Westville, onde está detido.

Na terça-feira, a audição de João Rendeiro no tribunal foi adiada, depois de a defesa ter pedido mais tempo para apresentar o requerimento de libertação sob fiança, decidiu o juiz.

Também na terça-feira, o ex-banqueiro disse aos jornalistas que não vai voltar a Portugal.

"Eu não vou regressar a Portugal", disse, voltando-se para trás, à saída da sala de tribunal em Verulam, Durban, África do Sul

O ex-banqueiro foi preso no sábado, num hotel em Durban, na província sul-africana do KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as polícias portuguesa, angolana e sul-africana.

João Rendeiro estava fugido à justiça há três meses e as autoridades portuguesas reclamam agora a sua extradição para cumprir pena em Portugal.

O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do banco, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.