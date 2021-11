Braga inventa o futuro do carro com e sem condução autónoma

Condutores dos veículos de teste receberam avisos para travar perante obstáculo. © DR

O Altice Fórum Braga foi transformado nesta terça-feira numa feira do futuro do automóvel. O espaço foi ocupado pela Bosch para mostrar algumas das invenções produzidas em conjunto com a Universidade do Minho. Graças ao investimento de 165 milhões de euros, já foram registadas 77 patentes e criados mais de 750 novos postos de trabalho. As novas invenções também contribuem para que a Bosch fature mais de mil milhões de euros, dos quais mais de 300 milhões têm origem nas soluções tecnológicas para a indústria automóvel.

Na parte exterior da sala de espetáculos foi possível conhecer algumas das novas soluções inventadas em Braga e que dentro de alguns anos poderão ser equipadas nos automóveis autónomos. Algumas das novas ferramentas também poderão ser instaladas em automóveis mais antigos.

O Dinheiro Vivo mostra-lhes algumas das principais inovações nascidas no Minho.

A solução que mais saltou à vista está ligada à tecnologia V2x, para facilitar a comunicação segura entre veículos. A Bosch garante que a recolha de informação dos sensores do carro pode prevenir situações perigosas.

Exemplo disso são as situações em que um carro está estacionado junto à passadeira e aproxima-se um automóvel que não consegue ver o peão. Habitualmente, é necessário cuidado redobrado. Só que a tecnologia inventada em Portugal permite ao carro estacionado na berma usar a câmara interior para detetar o peão que tenta atravessar e avisar os restantes elementos que estão em redor (bicicletas e motas, por exemplo), através de tecnologias de rede como LTE e wifi. O próprio peão também pode ser avisado da situação, através de uma notificação no telemóvel

A tecnologia está em fase de amadurecimento e já captou o interesse de grupos automóveis como a Daimler (dona da Mercedes) e a aliança Stellantis (reúne Citroën, Peugeot, Opel, Fiat e Chrysler).

Também em Portugal estão a nascer outras duas soluções graças à mesma tecnologia. A ferramenta de ultrapassagem colaborativa permite a uma mota passar à frente de outro veículo em total segurança.

Exemplo da solução de ultrapassagem segura. © DR

No sistema de "semáforo virtual", através das comunicações, é possível coordenar todos os movimentos do cruzamento para conseguir otimizar o trânsito e aumentar a segurança dos peões. Não há nenhum semáforo físico. Para já, a solução ainda é muito embrionária e implica que todos os veículos tenham a tecnologia instalada.

Passamos para os carros autónomos com serviço de viagens partilhadas. Como medida de segurança, foram criados algoritmos que permitem detetar violência entre passageiros, reparar em objetos agressivos para predição de violência e ainda dar conta de objetos esquecidos no carro, que depois podem servir para emitir um alerta. A solução já concluiu a fase de desenvolvimento em laboratório.

Na mesma fase estão o sistema de áudio e de vídeo. Em conjunto, podem dar pistas para distinguir uma ação amigável de uma situação verdadeiramente grave em conjunto com a análise emocional de uma pessoa.

Para prolongar a vida do veículo autónomo nasceram outras duas soluções. Dentro do veículo há sensores e algoritmos de inteligência artificial para detetar danos, sujidade e manchas nos estofos. Na indústria aeroespacial, detetar estes elementos custa 100 mil euros mas foi criada uma avaliação que custa dois mil euros.

Em Braga também nasceu uma ferramenta para que os estofos fiquem impermeáveis à água e ainda sensores que impedem que um objeto caído fique esquecido no carro.

Ainda para os carros autónomos, foi desenvolvido um sensor de condições de piso e que substitui a análise humana. O dispositivo permite guiar o carro conforme as condições do asfalto. Em caso de súbita perda de aderência, os sistemas de segurança passiva do veículo (cinto de segurança e airbag) ficam de prevenção e evitam males menores.

Com possibilidade de comercialização já em 2022 e com potencial para serem colocados em carros usados estão os sensores para monitorização do exterior e interior do habitáculo: no exterior, permitem detetar pequenos embates e que causam danos de menor gravidade; no interior, existe um sistema de captação áudio permite detetar barulhos estranhos e ainda um sistema de medição da qualidade do ar para detetar situações anómalas no interior.