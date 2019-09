Brasileira Oi “desconhece por completo” interesse da Telefónica

A Oi “desconhece por completo” eventual interesse da operadora Telefónica Brasil numa eventual compra da operadora brasileira, onde a Pharol é acionista.

A operadora brasileira emitiu um comunicado, depois do regulador de mercado brasileiro ter feito um pedido de esclarecimento após notícias dando conta de um eventual interesse do braço brasileiro da Telefónica em ativos da companhia.

“A diretoria da Oi desconhece por completo a informação veiculada na matéria da Agência Broadcast acerca de qualquer eventual proposta de compra dos ativos da companhia por parte da Telefónica Brasil”, disse a operadora.

De acordo com a Agência Estado, a Telefónica estaria potencialmente interessada nas redes móveis da operadora brasileira, 3G e 4G, e não na rede fixa. O espanhol El Confidencial já tinha noticiado que a Telefónica, que no Brasil controla a concorrente Vivo, estaria a ponderar uma oferta à Oi, no âmbito do seu plano de reestruturação, tendo contactado o Morgan Stanley para mediar operação.

A Oi, recorde-se, tem em curso um processo de recuperação judicial.