Brasileira Oi estuda participação no leilão de frequências 5G no Brasil

O diretor presidente da telefónica brasileira Oi, Rodrigo Abreu, disse hoje que a operadora estuda participar no leilão da rede de Internet móvel de quinta geração (5G), previsto para 2021, apesar da possível venda das suas operações móveis.

"Enquanto não fecharmos a transação, a nossa operação móvel será independente. E, dessa forma, consideraremos a participação ", afirmou Abreu, durante uma conferência em que comentou os resultados trimestrais da empresa.

A Oi, maior operadora telefónica fixa brasileira e a terceira em rede móvel do país, é objeto de plano de recuperação judicial após ter sido abrangida pela lei de falências, e os seus credores terem aprovado a venda de vários dos seus ativos, entre os quais está o negócio de telefonia móvel.

Um consórcio integrado pelas subsidiárias no Brasil da espanhola Telefónica, que opera no país sob a marca Vivo, a mexicana América Móvil (Claro) e a Telecom Itália (TIM) tem preferência para adquirir em leilão as operações móveis da Oi, que pretendem dividir entre si.

Mas o interesse da Oi em disputar o leilão de concessões para operar em 5G não é apenas para valorizar ainda mais o valor da sua subsidiária de telefonia móvel, mas também dos seus negócios de fibra ótica.

Isso ocorre porque a tecnologia de quinta geração também pode ser usada em áreas com pouca densidade populacional para fornecer cobertura de fibra ótica de varejo, pelo que Rodrigo Abreu observou que a 5G "também pode ser uma opção para este tipo de acesso", considerando assim ser possível "pensar no leilão", e decidir se participa ou não.

De acordo com os resultados divulgados hoje, a operadora teve prejuízo de 12,3 mil milhões de reais (1,9 mil milhões de euros, no câmbio atual) nos primeiros nove meses do ano, perdas 80,9% superiores às registadas no mesmo período de 2019, sendo que as suas dívidas continuam a crescer.

Em relação ao terceiro trimestre do ano, a Oi registou um prejuízo de 2,6 mil milhões de reais (410 milhões de euros).

O plano de reestruturação aprovado visa que a empresa mantenha apenas as suas operações em banda longa e telefonia fixa, pelo que prevê a venda de diversos ativos da companhia, como a unidade de telefonia móvel, cujo leilão está previsto para meados de dezembro.

O Brasil pretende realizar no primeiro semestre de 2021 um dos maiores leilões de frequências de quinta geração já realizados no mundo.

O leilão concederá direitos a quatro diferentes bandas de radiofrequência (700 MHz (Megahertz), 2,3 GHz (Gigahertz), 3,5 GHZ e 26 GHz), o que, considerando que se trata de um país com dimensões continentais e um mercado de mais de 210 milhões de habitantes, torna o concurso num dos maiores do mundo no setor.