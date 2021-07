Brasileira Oi prevê receitas entre 2,4 mil ME e 2,5 mil ME em 2024

Oi, operadora brasileira © EPA

A operadora brasileira Oi prevê receitas líquidas entre 14,8 e 15,5 mil milhões de reais (2,4 e 2,5 mil milhões de euros) em 2024, de acordo com o plano estratégico 2021-2024 divulgado.

A empresa, que tem como acionista a Pharol, divulgou hoje o novo plano estratégico para o triénio e o 'guidance' depois da venda de alguns ativos e homologação judicial do plano de recuperação.

De acordo com o documento, a Oi prevê oito milhões de casas conectadas com fibra em 2024, com cerca de 31% de crescimento médio anual entre 2021-2024.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da nova Oi é estimado entre 1,9 mil milhões e 2,3 mil milhões de reais (314 mil milhões e 380 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) dentro de três anos.

O rácio de investimento (capex)/receita será aproximadamente 7,8% em 2024.

Já o rácio dívida líquida/EBITDA será de cerca de 6,6 vezes.