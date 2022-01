Brasileiros da Mercado Bitcoin compram corretora portuguesa CriptoLoja

© EPA/Rodrigo Sura

A 2TM, holding que controla o Mercado Bitcoin, anunciou nesta quarta-feira a compra de uma participação maioritária na Criptoloja, uma das primeiras corretoras portuguesas de ativos digitais, sediada em Lisboa, e que começou a operar em julho de 2021.

Ainda sujeita à aprovação do órgão regulador, a operação marca o início da expansão das operações da 2TM no mercado europeu e, segundo refere a empresa em comunicado, "vai fazer crescer ainda mais o mercado das criptomoedas em Portugal".

"O negócio cripto é global e as rondas de investimento de série A e B que fizemos dão-nos a força necessária para participar intensamente neste cenário. Portugal é um mercado estratégico porque, além de exigir licença específica e apresentar importância crescente no cenário cripto, é um caminho para o mercado europeu. Além da capacidade financeira, os nossos investidores trouxeram a excelência tecnológica necessária para competirmos globalmente", afirma o presidente executivo (CEO) do grupo 2TM, Roberto Dagnoni, citado no comunicado.

Segundo adianta, a 'holding' pretende iniciar a sua expansão na Europa com uma operação "OTC like" (mercado de balcão) e, "num segundo momento, levar a plataforma completa do Mercado Bitcoin também para o retalho e para investidores institucionais".

Luís Gomes e Pedro Borges, fundadores da Criptoloja - que, em junho de 2021, obteve junto do Banco de Portugal a primeira licença para operar como 'exchange' de criptoativos no país - liderarão o negócio e vão coordenar a expansão da 2TM na Europa.

"Não há dúvida de que estar com uma companhia investida pelo SoftBank, ou de fundos como Tribe e 10T, contribui para a construção da nossa reputação em Portugal. Além disso, há o conhecimento da empresa na construção de um mercado cambial forte, o maior em ativos digitais de toda a América Latina, e com a clara missão de transformar o setor na região. Queremos fazer o mesmo com Portugal e Europa" destaca Luís Gomes, citado em comunicado de imprensa.