Brelcome. Portugal chama os turistas ingleses com amor

É com amor que Portugal chama os turistas britânicos. A nova campanha do Turismo de Portugal em terras de Sua Majestade quer fazer esquecer o Brexit e chamar os ingleses. Em vez de “venham”, Portugal diz “estamos convosco”.

Para a nova campanha de promoção a aposta faz-se na proximidade e na relação quase pessoal. #Brelcome, diz Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, Portugal will never leave you. O Brexit dá, desta forma, o mote para dar as boas-vindas aos turistas mais importantes para o mercado nacional.

E é “como se fosse família” que Portugal tenta contornar o impacto que o Reino Unido pode ter na recepção de turistas em Portugal. “É uma mensagem simples. Ouvimo-la entre todas as famílias, amigos, casais. E nós partilhamos isto com o mercado britânico”, referiu esta sexta-feira o presidente do Turismo de Portugal.

“Resolvemos retirar a negatividade de #Brexit e transformar em #Brelcome. Esta é a nossa palavra mais importante para o nosso mercado mais importante”, sublinha.

Porquê? “Quando temos uma relação tão importante com alguém temos de andar para a frente, construir, ou reconstruir a relação. Em termos de turismo, de países e especialmente entre pessoas. Esperamos poder manter o Reino Unido como o nosso mercado mais importante”, salientou Araújo.