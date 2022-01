Bresimar quer vendas de 20M€ em 2025 à boleia do PRR

Empresa de Aveiro desenvolve e produz equipamentos e soluções de automação industrial. © Direitos Reservados

A Bresimar Automação, empresa de Aveiro com 39 anos de experiência em equipamentos, sistemas e soluções de automação industrial, está apostada em ajudar as empresas portuguesas a tirar partido dos fundos europeus para a digitalização, um dos pilares de desenvolvimento da Comissão Europeia para a próxima década. Só o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) nacional conta com 650 milhões de euros para a transição digital e são muitas as empresas que já estão a avançar com candidaturas nesta área. Até 2025, a Bresimar espera crescer mais de 50% e chegar aos 20 milhões de faturação, com os mercados externos a contribuírem com 40% das vendas.

A meta é "ambiciosa", reconhece João Breda, administrador da Bresimar e filho do fundador da empresa, e vai obrigar a investimentos em meios físicos e humanos. "Precisamos de espaço para crescer, já decidimos que vamos aumentar a área produtiva, só falta definir se vamos construir um ou dois novos pavilhões", explica. O problema está mesmo na contratação de trabalhadores. A empresa, 100% familiar, conta com 105 trabalhadores, metade dos quais são engenheiros. Mas precisa, para entrada imediata, de mais oito engenheiros, para as áreas de software e automação, o que não se tem revelado fácil. A proximidade de grandes empresas como a Altice e a Bosch, que também têm unidades m Aveiro, torna a contratação de mão-de-obra um problema difícil de ultrapassar. "Mesmo com a parceria que temos com a Universidade de Aveiro, não é fácil", reconhece João Breda.

Por outro lado, a carteira de encomendas existente para 2022 permite antever um "bom ano", mas a incógnita quanto aos prazos de entrega dos componentes necessários causa preocupação. "É uma situação caótica e que não conseguimos controlar", frisa.

Sobre o PRR, este responsável destaca a "confiança" que o plano traz à indústria, dando "capacidade financeira às empresas para investirem no chão de fábrica". Aliás, a covid-19 teve esse efeito, garante: "Há muita gente que associa automação industrial à perda de postos de trabalho. Nem sempre as pessoas do chão de fábrica têm tempo para se dedicarem a estudar ou a avaliar as coisas, e com o confinamento, tiveram esse tempo e percebemos que os clientes já vinham ter connosco com um maior conhecimento das suas necessidades e do que queriam".

Além disso, a quebra no segmento automóvel levou a Bresimar a procurar novos clientes e novas áreas que não dominava, designadamente na área da construção civil. E um dos consórcios em que está envolvido no âmbito do PRR tem precisamente por objetivo a aplicação da robótica a esta atividade. Mas não só. Integra ainda, entre outros consórcios, o da fileira do calçado, que pretende desenvolver uma Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica (FAIST).

Depois de, em 2021, conseguir alcançar os 13 milhões de euros recorde faturados em 2019, a Bresimar espera, em 2022, crescer, pelo menos, 10%, como tinha definido no plano estratégico para 2020. Os mercados internacionais, uma aposta desde 2013, valem 20%, com destaque para Inglaterra, França, Espanha, Itália, Japão, Austrália e Colômbia.