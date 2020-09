Brexit: Indústria automóvel pede acordo para evitar 110 mil milhões de perdas

A indústria automóvel europeia teme que uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia (UE) possa causar perdas de cerca de 110 mil milhões de euros até 2025. Por causa disso, os líderes desta indústria juntaram-se para pedir um acordo de comércio livre entre a UE e o Reino Unido. Entre os 23 subscritores deste apelo está a portuguesa AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel.

Segundo os subscritores deste apelo, “sem um acordo em vigor até 31 de dezembro, ambas as partes seriam obrigadas a manter relações comerciais sob as regras não preferenciais da Organização Mundial do Comércio (OMC), incluindo uma tarifa de 10% sobre os carros e até 22% para carrinhas e camiões”.

Estas tarifas – “muito superiores às reduzidas margens da maioria dos fabricantes – teriam quase de certeza de ser repercutidas aos consumidores, tornando os veículos mais caros, reduzindo a escolha e afetando a procura”.

Estes custos suplementarem também afetariam os fabricantes de componentes, devido ao aumento do preço de produção ou então ao aumento de importação de componentes de países extracomunitários, acrescentam os subscritores deste manifesto.

O acordo de comércio livre UE-Reino Unido deverá incluir “tarifas e quotas zero, regras de origem adequadas tanto para os veículos com motores de combustão interna como para os veículos alimentados por energias alternativas, bem como componentes e grupos propulsores, e um quadro regulamentar para evitar divergências”.

As empresas lembram ainda que só neste ano já perderam cerca de 100 mil milhões de euros em valor de produção por causa do novo coronavírus. Ou seja, se somarmos a isto um Brexit sem acordo comercial, esta indústria arrisca a perder-se mais de 200 mil milhões de euros até 2025, o que teria impacto numa área que dá emprego a 14,6 milhões de pessoas só na UE.

“A indústria automóvel necessita de um acordo que mantenha a competitividade e permita às empresas continuarem a relação comercial com os seus parceiros britânicos. O Reino Unido é o quarto principal cliente dos componentes automóveis fabricados em Portugal”, lembra o líder da AFIA, José Couto, citado em comunicado de imprensa.