Brexit sem acordo afastaria 73% dos e-shoppers nacionais de sites do Reino Unido

Setenta e três por cento dos portugueses que compra em sites no Reino Unido admite deixar de o fazer se o país tiver uma saída da União Europeia sem acordo, dado as possíveis taxas adicionais alfandegárias e outros custos administrativos, enquanto 69% dos compradores no Reino Unido deixariam de fazer compras online em sites fora do país. Um cenário que levou o DPDgroup (ex-Chronopost/SEUR) a preparar uma solução online de faturação específica para retalhistas online que enviem mercadoria de e para o Reino Unido.

“Estamos atentos a todos os desenvolvimentos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, uma vez que isto se pode traduzir, entre outras coisas, em custos adicionais para o comprador online. Apesar disso, estamos confiantes que os estudos e investimentos que temos efetuado nos oferecem uma maior segurança quanto à suavidade no futuro dos processos alfandegários a partir da data da saída, seja qual for o cenário”, diz Olivier Establet, presidente da DPD em Portugal, citado em nota de imprensa.

Num cenário de um Brexit sem acordo, os consumidores e empresas serão confrontados com taxas adicionais de alfândega e administrativas sobre as encomendas e, potencialmente, tempos de entrega mais alargados.

A solução criada pela DPDgroup visa mitigar esta situação. “Esta solução permite um pagamento online destas taxas adicionais por parte do comprador no momento do pagamento da sua encomenda no website. Uma vez que as taxas alfandegárias são pagas antecipadamente, nenhum custo administrativo será aplicado. Assim, encomendas enviadas com esta solução vão imediatamente entrar na rede da DPD e chegar ao país de destino, evitando tempo de retenção nas alfândegas”, descreve o grupo de correio expresso.

No entanto, o aumento dos custos, com as taxas alfandegárias, poderá ser um fator dissuasor para os compradores europeus que fazem as suas encomendas em sites do Reino Unido.

Um estudo realizado pela GfK, em parceria com o DPDgroup, a 24.258 e-shoppers em 21 países Europeus para a avaliar as tendências do e-commerce, caso sejam introduzidos custos adicionais, apresenta número expressivos: 70% dos e-shoppers que compram de sites do RU consideram deixar de o fazer, enquanto 69% de compradores do Reino Unido deixariam de comprar além fronteira. No caso português, essa opção foi indicada por 73% dos e-shoppers nacionais, valor acima da média europeia.