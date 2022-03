Brico Depôt Iberia triplica lucro em 2021 para 14,6 ME

© Brico Depot

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Março, 2022 • 15:33

O lucro da Brico Depôt Iberia, que inclui os mercados português e espanhol, aumentou mais de três vezes (265%) no ano passado, face a 2020, para 14,6 milhões de euros, revelou esta terça-feira o diretor financeiro, Eduardo López. O responsável falava na conferência de imprensa online sobre os resultados do ano passado.

Em 2020, o resultado líquido foi de quatro milhões de euros. O diretor financeiro disse que se tratou de um "crescimento importante", depois de em 2020 a cadeia de lojas na área de construção, bricolage e renovação do lar, dirigida a clientes particulares e profissionais, ter sido impactada pelas restrições da covid-19.

Com cerca de 2.200 colaboradores, a Brico Depôt Iberia tem sede em Barcelona e faz parte do grupo Kingfisher, contando com 31 lojas em Espanha e Portugal.

Relativamente às vendas, estas atingiram 428 milhões de euros, um aumento de 23%. Este foi "o melhor ano na história" da empresa, afirmou, por sua vez, o presidente executivo, Mike Foulds. No período em análise, as vendas de ecommerce aumentaram 90%, de acordo com a empresa.

O presidente executivo da Brico Depôt Iberia afirmou que a empresa tem a intenção "muito firme" de abrir mais lojas "tanto em Espanha como em Portugal", mas não adiantou o número. "Estamos a trabalhar ativamente nisso e assim que tivermos algo concreto para comunicar, faremos", acrescentou.

Questionado sobre o impacto da guerra na Ucrânia na rede de fornecimento de produtos, o diretor financeiro disse que os fornecedores que a empresa tem da região da Ucrânia e Rússia é praticamente "inexistente". Neste momento "não há problemas de fornecimento de produtos porque temos 'stocks' para bastante tempo", prosseguiu Eduardo López, afirmando esperar que o conflito "acabe rapidamente".

Relativamente ao preço das matérias-primas, "estamos a trabalhar com o apoio da Kingfisher para encontrar outras opções para assegurar os produtos para os nossos clientes", acrescentou Mike Foulds.

"É uma tragédia o que está a acontecer e com as nossas equipas, estamos a trabalhar ações de solidariedade para apoiar" as pessoas na Ucrânia, salientou o presidente executivo.

A Brico Depôt também marca presença na Polónia e na Roménia, vizinhas da Ucrânia, que estão a ajudar o país que foi invadido pela Rússia.