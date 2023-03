Bright Pixel Capital colidera investimento na Picnic Corporation

Cláudia Azevedo, CEO do grupo Sonae. © Leonel de Castro / Global Imagem

O braço de investimento em capital de risco do grupo Sonae coliderou uma ronda de financiamento série A da norte-americana Picnic Corporation, no valor de 20 milhões de dólares (18,5 milhões de euros).

A Bright Pixel Capital (antiga Sonae IM) acompanhou o interesse da Crosslink Capital e da Rally Ventures bem como da Red Shepherd Ventures e de Chris Key, fundador da Verodin, numa empresa que desenvolve uma aquela que pretende ser a primeira plataforma automatizada para prevenção de ciberataques de engenharia social, em conjunto com a Energy Impact Partners.

"A plataforma centrada na privacidade da Picnic corrige um ponto cego crítico que as empresas têm tido ao tentar evitar ataques. Atualmente, os atacantes estão a tirar partido de dados pessoais dos trabalhadores para invadirem as organizações. Neste ambiente de ameaça, as empresas precisam de saber que dados representam um risco e ser capazes de reduzir e neutralizar proativamente esses dados antes que possam ser utilizados para um ataque". É assim que Carlos Neto, manager da Bright Pixel, justifica o interesse na Picnic Corporation.

A Picnic surgiu no final de 2022. A plataforma tecnológica da empresa apresenta o nível de risco de segurança e ações que podem ser implementadas por forma a reduzir o risco de ataques de engenharia social, que continuam a ser o mote de ataque número um para agentes de ameaças.