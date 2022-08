Bright Pixel Capital entra em investimento acima dos 110 milhões em startup dos EUA

© D.R

A Bright Pixel Capital fez saber esta quinta-feira que investiu na startup norte-americana Afresh, que desenvolve tecnologia baseada em inteligência artificial para combater o desperdício alimentar. A ronda de financiamento ascendeu aos 115 milhões de euros (112,5 milhões de euros), tendo sido liderada pela Spark Capital, Insight Partners e VMG Partners.

Durante a ronda os atuais investidores da Afresh "também participaram na ronda, elevando o total de financiamento da empresa à data para 148 milhões de dólares [cerca de 145 milhões de euros]", de acordo com o comunicado enviado à redação.

Para a Bright Pixel Capital, o braço de investimento tecnológico do grupo Sonae, apostar na Afresh é apostar na "gestão de alimentos frescos, uma área crítica no setor do retalho alimentar, com ampla margem de melhoria".

"O desperdício alimentar continua a apresentar números exorbitantes a nível mundial, havendo consciencialização generalizada para a necessidade de mudança. Temos vindo a acompanhar esta área e a Afresh, em particular, há alguns anos e identificamos o seu produto diferenciado e uma grande equipa como ótimos ingredientes para o sucesso. O nosso ADN e conhecimento em retalho permitir-nos-á apoiar a Afresh no seu desenvolvimento, em especial no seu objetivo de expansão internacional", afirma Miguel Bagulho, diretor de investimento da Bright Pixel Capital.

A startup norte-americana criou o sistema operacional denominado Fres, desenhado para permitir aos "retalhistas realizarem tarefas em loja de gestão de produtos frescos", facilitando "previsão de inventário, novas encomendas e operações de loja".

A Afresh pretende "servir 10% dos supermercados norte-americanos até ao final de 2022". Em 2021, já tinha conseguido triplicar a base de clientes, "incluindo cadeias regionais e nacionais, e conta implementar a sua solução em mais de 2.300 lojas da marca nacional Albertsons até ao final de 2022".

"As lojas que utilizam Afresh reduzem o desperdício alimentar, em média, em 25% e registam um aumento entre 2 e 4% no crescimento das receitas e melhoria superior a 40% na sua margem operacional", garante a empresa no mesmo comunicado.

Os 115 milhões angariados vão servir para a Afresh "aumentar a equipa e expandir a empresa a nível internacional, nomeadamente com a entrada no continente europeu". Conta, agora, com o apoio do grupo Sonae.