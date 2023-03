Bright Pixel Capital lidera investimento de 20 milhões em plataforma de machine learning

Alex Housley, fundador e CEO da Seldon © D.R.

A Bright Pixel Capital liderou uma ronda de investimento série B no valor de 20 milhões de dólares (18,5 milhões de euros) na britânica Seldon, uma empresa que recorrendo à inteligência artificial produz, gere, monitoriza e aplica modelos de machine learning.

Além da antiga Sonae IM, também entraram na ronda de investimento as venture capital Albion, a Cambridge Innovation Capital e a Amadeus Capital Partners, de acordo com o comunicado enviado à redação.

O interesse na Seldon explica-se pela plataforma que desenvolve, "uma solução única, capaz de agilizar a utilização de modelos de machine learning em qualquer indústria", segundo explica Pedro Carreira, diretor da Bright Pixel, citado no mesmo comunicado.

"Isto traduz-se numa maior produtividade e numa maior rapidez na entrega de valor devido aos ganhos de produtividade combinados com capacidades de governance, gestão de risco e compliance. O seu potencial é inestimável", defende o gestor.

A empresa britânica, que captou a atenção do braço de investimento de capital de risco do grupo Sonae, vai canalizar a verba angariada no "reforço da sua posição como pioneira numa abordagem centrada nos dados de IA em todos os seus produtos".

A empresa que já trabalha com empresas como a Paypal, a Johnson & Johnson ou a Audi, atingiu uma taxa de crescimento anual de 400% nos seus frameworks open source nos últimos dois anos. A Seldon procura capacitar, essencialmente, analistas de dados e engenheiros com uma plataforma de machine leraning para o desenvolvimento de produtos inovadores.

"Fornecemos software de infraestrutura robusto, escalável e seguro, somos pioneiros na abordagem centrada nos dados dos modelos de machine learning, damos prioridade à colaboração entre equipas em toda a organização e asseguramos que estas são capazes de resolver problemas em escala, gerando confiança nos modelos de IA, mesmo sob as condições regulatórias mais intensas", explica o fundador e CEO da Seldon, Alex Housley.