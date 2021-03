Brisa adia eleição de novos órgãos sociais para 23 de abril

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Março, 2021 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Na nota publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a concessionária indicou que todos os outros pontos foram aprovados.

"Em relação ao último ponto da ordem de trabalhos "proceder à eleição dos novos órgãos sociais para o exercício 2021-2023 e fixação das respetivas remunerações, nos termos da alínea (i) do nº 2 do artigo 16.º dos estatutos" a reunião foi suspensa, para retomar os seus trabalhos no dia 23 de abril de 2021 e deliberar sobre esta matéria", lê-se no comunicado.

Os acionistas votaram favoravelmente "relatório integrado do exercício de 2020" bem como sobre "a proposta de aplicação de resultados".

Além disso, os titulares de posições na Brisa levaram a cabo "a apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade" no ano passado e a "declaração do Conselho do Administração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização".

Por fim, os acionistas deliberaram favoravelmente uma alteração de estatutos.

No dia 03 de novembro do ano passado, António Pires de Lima foi oficialmente designado para o cargo de presidente da Brisa Concessão Rodoviária, depois de uma reunião do Conselho de Administração da concessionária, segundo um comunicado à CMVM.

Na mesma nota, o grupo informa que, "em reunião do Conselho de Administração da Sociedade, devidamente convocada e realizada no dia 02 de novembro de 2020 foi por unanimidade deliberado, para o preenchimento das vagas resultantes das renúncias apresentadas pelos senhores Vasco Maria Guimarães José de Mello, João Pedro Stilwell Rocha e Melo, João Pedro Ribeiro de Azevedo Coutinho e Michael Gregory Allen, cooptar os senhores António de Magalhães Pires de Lima, Eduardo António da Costa Ramos, Marta Brugnini de Sousa Uva Martinha e Luís Eduardo Brito Freixial de Goes, para completarem o mandato atualmente em curso, que é o de 2018-2020".

Nesse mesmo encontro, "António de Magalhães Pires de Lima, foi ainda designado presidente do Conselho de Administração", sendo assim estas cooptações "objeto de ratificação".

Vasco de Mello e vários vogais renunciaram no dia 13 de outubro aos cargos na empresa, no mesmo dia em que o consórcio liderado pela APG concluiu a aquisição de 81,1% do capital da Brisa Concessão Rodoviária.

O consórcio liderado pela APG prevê investir 1,2 mil milhões de euros na empresa portuguesa, em 15 anos, segundo um comunicado divulgado no mesmo dia.