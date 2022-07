Brisa assume controlo da concessionária da autoestrada A17

O CEO Brisa, Antonio Pires de Lima © Rita Chantre / Global Imagens

A Brisa - Autoestradas de Portugal anunciou esta segunda-feira a concretização da operação de reestruturação e refinanciamento da estrutura de capital da Brisal - Auto-Estradas do Litoral, concessionária da Concessão Litoral Centro (A17).

"A operação consolida o controlo da Brisa sobre esta concessionária de infraestruturas públicas e vai reforçar a respetiva estabilidade financeira através do reforço do investimento, garantindo eficiência operacional e níveis de serviço", refere o comunicado do grupo liderado pelo ex-ministro da Economia, António Pires de Lima.

Na mesma nota, a Brisa "congratula-se com a concretização desta operação, que assegura o futuro da Concessão Litoral Centro, a qual, com uma extensão de 92,7 km, é um eixo rodoviário de grande importância na ligação dos distritos de Leiria e de Coimbra, integrando parcialmente o segundo corredor de ligação em autoestrada entre as cidades de Lisboa e Porto".