Brisa Concessão Rodoviária retifica lucro para 124,2 milhões, acima dos 122,9 milhões reportados

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Março, 2021 • 20:00

"A Brisa Concessão Rodoviária, S.A. ('BCR') informa que procedeu à retificação da rubrica do imposto referente às demonstrações financeiras anuais de 2020. Em consequência, foram igualmente retificadas as rubricas do resultado líquido na demonstração dos resultados e de capital próprio e outros passivos na demonstração da posição financeira", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, o lucro da empresa fixou-se em 124,2 milhões de euros em 2020, uma descida de 39,3% em comparação com o ano anterior.

Por sua vez, a rubrica do imposto registou 54,2 milhões de euros, em vez dos 55,5 milhões de euros anteriormente reportados.

No ano passado, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) da empresa cedeu 29%, face ao período homólogo, para 369,2 milhões de euros.

Os custos operacionais da empresa recuaram, no período em causa, 1,7% para 131,7 milhões de euros, enquanto os custos financeiros retrocederam 7,3% para 56,2 milhões de euros.

Já os proveitos operacionais baixaram 23,4%, no ano passado, para 500,9 milhões de euros.