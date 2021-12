Brisa contratualiza emissão de 75 milhões de euros ao BPI

A Brisa anunciou esta terça-feira que emitiu obrigações no valor global de 75 milhões de euros junto do banco BPI, segundo comunicado veiculado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Brisa - Concessão Rodoviária, S.A. informa que contratualizou com o Banco BPI, S.A. uma emissão de obrigações, no montante de 75 milhões de euros, a taxa variável, com data de emissão a 21 de dezembro de 2021 e reembolso final em janeiro de 2026", informou a empresa do grupo homónimo liderado por António Pires de Lima.

"As obrigações serão emitidas ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme da BCR e colocadas por oferta particular", acrescenta o comunicado. A empresa solicitou, por isso, a "respetiva admissão à negociação no mercado regulamentado Luxembourg Stock Exchange".