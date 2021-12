Brisa de olho nos EUA quer A-To-Be a somar 50 milhões por ano à faturação até 2025 

José Varela Rodrigues e Joana Petiz 18 Dezembro, 2021 • 07:07 Partilhar este artigo Facebook

Percorrer os 250km da Indiana Toll Road, que atravessa o norte do estado do Indiana, ligando Ohio e Illinois naquela que é a maior autoestrada de concessão privada dos Estados Unidos, pode ser surpreendente para um português. Não pela paisagem, não pelos camiões gigantes, nem sequer pelos diners que se pode encontrar à beira da estrada, mas ao chegar às portagens, que pode pagar com o iwatch e reconhecer a assinatura da Brisa. Reconhecida pela inovação tecnológica há décadas, a empresa, através do seu braço tecnológico A-To-Be, está a apostar forte em novas oportunidades de crescimento, sobretudo naquelas que consolidem a internacionalização do grupo. E os Estados Unidos desempenham papel principal nesses planos, ocupando já uma posição de força com quatro contratos a representar 41 milhões de dólares. O que, para a CEO da empresa e administradora executiva da Brisa, Marta Sousa Uva, é um bom começo para os objetivos ambiciosos que traça.

Segundo o novo plano estratégico do grupo, o "Vision 2025", a A-To-Be, holding para o desenvolvimento tecnológico e para a digitalização das infraestruturas rodoviárias, chega ao fim deste 2021 com os mencionados quatro novos contratos nos Estados Unidos, que em euros excedem 36 milhões. Um indicador positivo que permite a Marta Sousa Uva antecipar na empresa que lidera uma alavanca de internacionalização. "O plano para a A-To-Be é triplicar as receitas. Faturar em média 50 milhões por ano até 2025 é o nosso objetivo", revela a CEO, numa conversa exclusiva com o Dinheiro Vivo. Objetivo "hiperambicioso", reconhece, "mas possível".

"Isto significa pelo menos triplicar a atividade na A-To-Be nos próximos quatro anos", junta o presidente executivo da Brisa, António Pires de Lima, também presente na conversa.

Grandes investimentos

O incremento da atividade da tecnológica da Brisa ganhou gás com os quatro novos contratos adjudicados nos Estados Unidos, o mais relevante dos quais sendo o citado acima. "É a maior concessão privada dos EUA", realça a CEO da A-To-Be, revelando que, só de entrada, o contrato - que inclui "desenho, instalação e manutenção de um novo sistema de cobrança de portagens, incluindo equipamentos e software, para as 146 vias, distribuídas por 21 praças de portagem" - vale 15 milhões.

O contrato assinado com a A-To-Be tem um prazo de cinco anos, com possibilidade de ser renovado duas vezes por períodos semelhantes, e inclui ainda o fornecimento de 108 máquinas de pagamento automático de portagens, das quais 69 para pagamentos exclusivamente via cartões e dispositivos eletrónicos, e de 31 dispensadores de títulos. Esta longevidade da relação estabelecida entre a empresa portuguesa e a concessionária americana torna a aposta ainda "mais interessante", assume Sousa Uva. "Não é um investimento one shot, é um negócio de média-longa duração, o que abre muito mais possibilidades."

Essa é, de resto, a base da aposta americana da A-To-Be: levar inovação tecnológica e produtos state of the art, instalá-los, mantê-los, renová-los, tirando partido dos contratos que, em alguns casos, duram o dobro do tempo. E numa década uma empresa pode fazer muita diferença, enraizando-se definitivamente nessa geografia. "Conforme nos afirmamos" numa concessão, "ganhamos visibilidade para outras".

O que explica o segundo contrato já firmado - na SH130 Concession Company, concessionária privada do Texas, responsável por 65 quilómetros de autoestrada, nomeadamente dos segmentos 5 e 6 da State Highway 130, perto da cidade de Austin. O contrato com a A-to-Be inclui a renovação integral e posterior manutenção do sistema de cobrança de portagens, com fornecimento de equipamentos e software para os três pontos principais de cobrança e 12 acessos, todos em via aberta (free flow com recurso a uma espécie de pórticos), e sua ligação ao sistema de backoffice do Departamento de Transportes do Texas (TxDOT)", revelam os gestores. E o prazo deste projeto é de sete anos.

Há ainda mais dois contratos adjudicados pela empresa liderada por Marta Sousa Uva, um no estado da Viriginia e outro no do Illinois, cuja assinatura de contrato acontece nos próximos dias - até lá a A-To-Be não pode detalhar pormenores.

As origens da A-To-Be

A verdade é que a tecnológica da Brisa não é uma estreante neste mercado. Os quatro novos contratos juntam-se aos 13 em que a empresa já estava a trabalhar, em nove estados americanos, mercado aonde a A-To-Be chegou em 2007, quando a Brisa detinha uma concessão nos EUA (que entretanto acabou). O desenvolvimento de serviços que permitem a gestão automatizada de portagens, pórticos e até asseguram a cobrança eletrónica e digital de pagamentos a partir do smart-wach ou smartphone são imagens de marca que a ajudaram a conquistar este mercado.

Agora, a empresa deseja ser um "operador de mobilidade". E segundo a CEO, tem já uma plataforma capaz de integrar esses diferentes serviços num único espaço, que quer vender aos operadores. Este know-how está, para já, ao serviço das autoestradas, mas há uma intenção firme de contribuir para a gestão das cidades, apostando no mercado das smart cities.

A ganhar escala e projetos, sobretudo nos EUA, para manter a ligação entre o grupo e aquele mercado há 14 anos, a infratech está também presente em Portugal e na Polónia, mas é o mercado do outro lado do Atlântico o mais relevante. Hoje, a atividade da A-To-Be beneficia 4,5 milhões de pessoas, representando mais de 25 milhões de transações de mobilidade. Serve mais de 200 parques, 1300 vias de portagem equipadas e mais de 20 operadores (Portugal e EUA). Ao todo os serviços da A-To-Be cobrem 2 mil quilómetros com sistemas de gestão de tráfego. E Marta Sousa Uva frisa que "a empresa investe, em média, entre 3 a 4 milhões de euros em R&D" (inovação).

Infratech é selo da internacionalização da Brisa

Os contratos ganhos em 2021 pela A-To-Be mostram como este é um "tema central" na estratégia da Brisa - a par da Via Verde. Segundo António Pires de Lima, são ambos projetos nos quais o grupo pensa "poder crescer significativamente nos próximos anos", sendo que a A-To-Be destaca-se pela sua relevância internacional. "Tem a particularidade de o seu crescimento ser fundamentalmente fora de Portugal" - e logo nos Estados Unidos, remata.

Marta Sousa Uva explica que a aposta não é casual. Há 14 anos a trabalhar esse mercado, a empresa tem ganho peso, até porque na área de infraestruturas e tecnologia "os EUA estão muito atrás do resto do mundo". Acresce que o mercado norte-americano "representa 30% do mercado mundial na área e vai crescer imensamente nos próximos anos", com o Plano Biden à vista, que "prevê até 10 biliões de dólares em construção e tecnologia".

A CEO explica que a A-To-Be não vai desperdiçar a oportunidade, aproveitando o know-how diferenciador que tem, 100% português - visto que a tecnologia desta infratech "é e continuará a ser totalmente desenvolvida em Portugal" -, para aumentar o negócio num mercado com muito espaço para crescer na digitalização de infraestruturas rodoviárias. O foco para a operação crescer internacionalmente, explica Marta Sousa Uva, é fazer da A-To-Be um parceiro tecnológico e não uma mera empresa que instala um produto. "[Os operadores] não estão a escolher um fornecedor, estão a escolher um parceiro tecnológico, é isso que nós queremos ser, uma relação a longo prazo."

Ora, é nessa lógica de ter presença consistente nos EUA, uma oferta diversificada de serviços e sistemas operacionais que a A-To-Be é a melhor alavanca da internacionalização do grupo Brisa. "Queremos chegar a 2025 com uma pegada internacional mais forte. Ainda que continuemos a depender muito do nosso negócio principal, que é o das concessões, que temos de gerir bem e que queremos fazer crescer fora de Portugal", elenca o CEO da Brisa. O plano é que marcas como a A-To-Be tenham "muito maior peso" em quatro anos do que têm neste ano. E o gestor antecipa sinais de crescimento já em 2022: "No próximo ano, temos de ganhar mais quatro ou cinco contratos nos EUA. E dar também sinal de vida aqui pela Europa", diz.

A visão da Brisa

A A-To-Be é um dos quatro eixos do plano estratégico "Vision 2025" que a Brisa desenhou para o período 2021-2025. A Via Verde, as estações de serviço Colibri e a ControlAuto (além do negócio core de concessão de autoestradas da Brisa) são os restantes eixos, além da infratech. O grupo espera que estes eixos impulsionem os negócios já existentes, o que passará cada vez mais por ofertas integradas de todo o portefólio do grupo. O plano visa ainda a busca de novas oportunidades de crescimento, que passarão pela consolidação internacional. No fundo, o grupo quer continuar a liderar em Portugal e tornar-se numa referência internacional na gestão de autoestradas e infraestruturas associadas, em soluções de mobilidade e práticas de sustentabilidade - a Brisa prevê investir 14 milhões em medidas ESG até 2025.

O plano estratégico espelha esses objetivos: estima-se que as receitas de 624 milhões em 2020 acelerem para, pelo menos, 949 milhões de euros e que o EBITDA passe dos atuais 434 milhões para mais de 704 milhões, no mínimo. O indicador de investimento capex acompanha a previsão de crescimento: dos 312 milhões de investimento acumulados entre 2016 e 2020, a Brisa quer investir 534 a 547 milhões até 2025. Um reforço de investimento superior a 70%.