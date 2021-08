Brisa e Estado diferem sobre pagamento de 1,8 milhões

Dinheiro Vivo 11 Agosto, 2021 • 08:11 Partilhar este artigo Facebook

O Estado português reclamou à Brisa o pagamento de 6,8 milhões de euros relativamente a um acerto de contas do acordo de concessão mas a empresa só pagou cinco milhões de euros.

A maior concessionária de autoestradas do país alega que só reconhece a dívida de cinco milhões, avança o jornal Público na sua edição impressa desta quarta-feira.

O montante do diferendo entre o Estado e a Brisa, correspondente a 1,8 milhões de euros, representa um quarto do valor exigido pela parte pública num acerto de contas da concessão.

O pagamento de 6,8 milhões de euros reclamado pelo Estado português visa acertar contas relacionadas com o acordo de concessão rodoviária assinado em 2008 com a Brisa.

A Brisa Concessão Rodoviária registou um lucro líquido de 52 milhões de euros entre janeiro e junho, mais 50,8% do que no primeiro semestre de 2020. Na primeira metade do ano, as suas receitas com portagens atingiram os 219,2 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 9,1%.