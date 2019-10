Brisa investe 32 milhões na renovação das áreas de serviço

A Brisa Áreas de Serviço tem em curso um investimento de 32 milhões de euros na renovação das áreas de serviço em autoestradas concessionadas ao grupo português liderado por Vasco de Mello, que deverá estar concluído em 2021. Dentro deste projeto, a empresa acaba de inaugurar a área da Mealhada, na A1 (sentido norte-sul), que passa agora a ostentar a marca Colibri Via Verde.

A renovação da área de serviço da Mealhada foi pensada “para que o cliente se sentisse mais confortável” e, por isso, foram integradas mais opções de serviço, nomeadamente uma zona de vending a pensar nas paragens rápidas, um balcão Café Express, para os automobilistas que só querem beber um café e dado um espacial relevo à degustação de leitão, produto gastronómico de eleição da região. Os clientes podem disfrutar desta iguaria no restaurante da área de serviço, mas também usufruir do serviço de takeaway no local.

Como sublinha José Almeida Lima, diretor geral da Brisa Áreas de Serviço, “a Mealhada/Cantanhede é, desde sempre, uma paragem de referência para os utilizadores de long distance da A1. Consideramo-la uma área de serviço ícone, pelo seu reconhecimento por parte dos clientes e pela importância do leitão, o produto estrela da região e, naturalmente, quisemos preservar esse histórico e melhorar todos os aspetos que estavam menos bem”.

Novas Colibri

O projeto da renovação das áreas de serviço, que arrancou em 2017, já se materializou em novos 16 pontos de venda com a bandeira Colibri, integrados em oito áreas de serviço. De acordo com José Almeida Lima, o investimento até ao momento ascendeu a 14,2 milhões de euros, contando já com os pontos de venda da Mealhada. Até ao final do ano, a empresa quer abrir mais uma Colibri no Seixal (A2).

Como adianta o responsável, a Brisa Áreas de Serviço quer “expandir o conceito Colibri a praticamente todas as áreas de serviço das autoestradas concessionadas à Brisa Concessão Rodoviária”. Neste momento, a Brisa Áreas de Serviço opera 30 pontos de vendas, distribuídos por 16 áreas de serviço em autoestradas (A1, A2, A3, A4 e A6), sendo que o seu contrato de subconcessão prevê a operação de mais áreas no futuro.

Este novo conceito, sob a marca Colibri, foi pensado “tendo por base as necessidades dos clientes, dos diferentes tipos de viajem e da sua real utilização”, diz José Almeida Lima. A Brisa quis adaptar “o tipo de espaço e de serviço consoante se circule em autoestradas de longo curso ou não, com mais ou menos sazonalidade ou em contexto urbano.

A Brisa Áreas de Serviço é uma parceria entre a Brisa (51%) e a multinacional Areas (49%), grupo com inúmeras operações em contextos de travel retail e vasta experiência em pontos de venda em aeroportos e áreas de serviço. A Brisa Áreas de Serviço emprega atualmente 650 pessoas (não inclui gasolineiras).