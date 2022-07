"Brisa nos quartos da champions das autoestradas"

António Pires de Lima, presidente da Brisa. © Adelino Meireles / Global Imagens

De Lisboa a Atenas, a Brisa pode estar prestes a concretizar o primeiro passo na estratégia de internacionalização que reuniu o acordo dos acionistas nos objetivos do plano Vision25, aprovado há um ano. A empresa portuguesa anunciou ontem a sua qualificação para a fase final do concurso internacional para a concessão por 25 anos da autoestrada Attica, na área metropolitana de Atenas, Grécia.

"É uma competição muito exigente, mas que representa a seleção da Brisa para os quartos-de-final da "champions" das autoestradas", disse ao Dinheiro Vivo o CEO, António Pires de Lima, com a empresa de mobilidade a ter agora luz verde para avançar com a proposta de oferta vinculativa (binding offer).

Com ampla e reconhecida presença em Portugal, a estratégia de desenvolvimento internacional do grupo passava até agora muito mais pela A-To-Be, uma espécie de startup tecnológica na área da mobilidade lançada há cinco anos e que continua muito focada nos Estados Unidos, onde tem já presença numa dezena de estradas, com 14 contratos em operação. No âmbito do plano estratégico aprovado em 2021, a Brisa tem agora empreendido esforços no sentido de alcançar a liderança também nas empresas de concessões de qualidade fora do país, preferencialmente em Estados da OCDE. E a Attica, apresentada como "uma das mais importantes" infraestruturas rodoviárias da Grécia, "com uma extensão de 70 quilómetros na área metropolitana de Atenas e que constitui a espinha dorsal do sistema rodoviário da região, integrando o eixo rodoviário que faz a ligação entre as cidades de Patras, Atenas, Tessalónica e Evzoni", pode ser um passo relevante nesse sentido.

Além da Brisa, há outros sete grandes players internacionais a concurso, para um contrato de concessão que inclui o financiamento, a operação, a manutenção e a exploração da autoestrada Attica por um período de 25 anos. "Estamos no processo para ganhar, é esse o nosso objetivo", vinca o CEO, apontando que o processo ainda é longo - a decisão final deverá acontecer nos últimos meses de 2023 - e muito competitivo. Pelo que a Brisa está "já a preparar as capacidades humanas e a estrutura de capital essencial para poder fazer uma proposta muito competitiva", assume Pires de Lima.

E há de facto trabalho a fazer, dadas as características das concessões rodoviárias, que passam por investimento de capital significativo. O negócio em causa, por exemplo, poderá ascender a um valor de 2 mil milhões de euros, tratando-se de uma autoestrada relevante, com grande investimento mas a um prazo interessante e em que está defendido o princípio do utilizador-pagador (com portagens).

Faixa Bus na A5? Só falta o governo subir a bordo

Já no início desta semana, na conferência de lançamento do Portugal Mobi Summit 2022 (veja caderno especial neste suplemento), António Pires de Lima esteve focado na mobilidade, mas desta vez dentro de portas, mais precisamente na ligação Lisboa-Cascais numa faixa dedicada ao transporte público. O projeto não é novo, mas continua parado na gaveta do governo.

Na conferência, os presidentes das câmaras de Lisboa e Cascais, Carlos Moedas e Carlos Carreiras, foram definitivos na garantia de que há acordo entre as autarquias e que da parte da concessionária da autoestrada está tudo a postos para avançar com uma medida que permitiria oferecer uma alternativa que ajudasse a tirar milhares de carros do trânsito diário, com os óbvios benefícios para o ambiente. O que falta então para se avançar? "Falta o governo", resumiu então Pires de Lima. A negociação dos termos, as especificidades do investimento que implica essa medida de mobilidade e uma decisão quanto à forma de compensação da concessionária, a quem competirá fazer o investimento, é o que está hoje no caminho. "Entre nós, está tudo acordado. Falta a decisão do governo para que as coisas avancem."

Dar mais tempo à concessão, que tem fim marcado para um pouco antes do final da década, poderá ser uma solução, de acordo com o que tem sido debatido.