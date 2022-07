Brisa qualificada para fase final de concurso de concessão de autoestrada na Grécia

Brisa está na fase final do concurso para explorar auto-estrada na Grécia

A Brisa anunciou esta sexta-feira ter sido qualificada para a fase final do concurso internacional para a concessão por 25 anos da autoestrada Attica, na área metropolitana de Atenas, na Grécia.

"A manifestação de interesse apresentada pela Brisa no âmbito do concurso para a concessão da autoestrada Attica, na Grécia, foi selecionada pelo Fundo de Desenvolvimento de Ativos da República Helénica para apresentar uma oferta vinculativa ('binding offer')", avança a empresa portuguesa em comunicado.

O contrato de concessão inclui o financiamento, operação, manutenção e exploração da autoestrada Attica por um período de 25 anos, precisa.

"Congratulamo-nos pelo facto de a Brisa ter passado à fase final deste concurso internacional bastante exigente e seletivo. Sendo o concurso para um contrato a 25 anos, estamos desde já a trabalhar na estrutura financeira da Brisa e particularmente empenhados em assegurar a apresentação de uma proposta competitiva, além de convencidos da bondade do modelo na defesa do interesse público," afirma o presidente da Comissão Executiva da Brisa, António Pires de Lima, citado no comunicado.

A autoestrada Attica é apresentada pela Brisa como sendo "uma das mais importantes" infraestruturas rodoviárias da Grécia: "É uma circular com uma extensão de 70 quilómetros na área metropolitana de Atenas e constitui a espinha dorsal do sistema rodoviário da região de Attica, integrando o eixo rodoviário que faz a ligação entre as cidades de Patras, Atenas, Tessalónica e Evzoni", descreve.